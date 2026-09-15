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Why the Supreme Court blocked Trump and the Postal Service from restricting mail‑in voting for the midterms

Mail voting in the 2026 midterm elections will go on as usual after the Trump administration's efforts were blocked by the U.

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