Гылкэ: Механизм оказания помощи беженцам неэффективен

Существующий механизм оказания помощи беженцам неэффективен, его необходимо пересмотреть. Из-за бюрократических преград столичные власти не могут покрыть из имеющихся средств международной помощи некоторые жизненно необходимые для беженцев услуги.
Существующий механизм оказания помощи беженцам неэффективен, его необходимо пересмотреть. Из-за бюрократических преград столичные власти не могут покрыть из имеющихся средств международной помощи некоторые жизненно необходимые для беженцев услуги.
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