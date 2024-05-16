«Ъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ за участие в ОПГ грозит до 17 лет строго режима

По данным из “Ъ”, в четверг военный суд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела о формировании сотрудниками московского УФСБ организованной преступной группы (ОПС) с целью нападения на отдельных предпринимателей и их компании.
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