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Военно-политическое обозрение

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Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси

Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси

В течение уходящей недели прошли два, можно сказать, знаковых для Беларуси мероприятия. Первое – это встреча министров иностранных дел Европейского Союза, посвященная конфликту на Украине и военной и политической поддержке Киева, состоявшаяся 19 февраля в Брюсселе.

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