После гибели ребёнка в больнице на Алтае прокурор помог устроить народный сход Люди давно жалуются на медицину в селе В Алтайском крае жители села Волчиха потребовали отправить в отставку главного врача районной больницы, сообщает Mash Siberia.
После гибели ребёнка в больнице на Алтае прокурор помог устроить народный сход Люди давно жалуются на медицину в селе В Алтайском крае жители села Волчиха потребовали отправить в отставку главного врача районной больницы, сообщает Mash Siberia.
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