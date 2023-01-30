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После гибели ребёнка в больнице на Алтае прокурор помог устроить народный сход

После гибели ребёнка в больнице на Алтае прокурор помог устроить народный сход

После гибели ребёнка в больнице на Алтае прокурор помог устроить народный сход Люди давно жалуются на медицину в селе В Алтайском крае жители села Волчиха потребовали отправить в отставку главного врача районной больницы, сообщает Mash Siberia.

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