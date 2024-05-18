В Санкт-Петербурге в доме упал лифт с ребенком

В одном из домов Санкт-Петербурга произошло падение лифта, в котором находился 12-летний ребенок. Об этом 18 мая завили в официальном Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по городу.
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