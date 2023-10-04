Гвардии стоять и умирать

Сражение при Гисгюбеле. Отряд Остермана пробивается к Теплицу. Фрагмент картины Б. Виллевальде Общая ситуация После поражения под Дрезденом (Победа Наполеона в Дрезденском сражении) Южная армия тремя колоннами отходила через Рудные горы в Богемию (так тогда называли Чехию).