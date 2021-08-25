Мировое обозрение

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Изображение камня в виде NFT было продано за $1,3 миллиона

Изображение камня в виде NFT было продано за $1,3 миллиона

Невзаимозаменяемый токен (NFT), содержащий изображение камня, был продан в понедельник за 400 единиц криптовалюты Ethereum, что примерно равно $1,3 миллиона.

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