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«Представительство ЕС в России окажется в аналогичной ситуации»

«Представительство ЕС в России окажется в аналогичной ситуации»

Россия готова ограничить передвижение дипломатов от Евросоюза, если Брюссель пойдет на такой шаг в отношении наших специалистов, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постпред РФ при ЕС (2005–2022) Владимир Чижов.

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