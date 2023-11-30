«Представительство ЕС в России окажется в аналогичной ситуации»

Россия готова ограничить передвижение дипломатов от Евросоюза, если Брюссель пойдет на такой шаг в отношении наших специалистов, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постпред РФ при ЕС (2005–2022) Владимир Чижов.