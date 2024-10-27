Массовая драка со стрельбой произошла в Центральном парке Пушкина

В Центральном парке Пушкина в Московской области произошла массовая драка со стрельбой. Инцидент начался после конфликта между жителями Лесного и Пушкинского, который быстро перерос в физическое столкновение.
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