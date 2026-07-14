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«Абсурд»: Песков о решение ЕС ввести санкции против мессенджера МАКС

«Абсурд»: Песков о решение ЕС ввести санкции против мессенджера МАКС

При введении санкций Европейский союз (ЕС) придерживается репрессивного подхода, а не демократического.

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Комментарии
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Галина
А скажите пожалуйста с какого перепугу  нам санкции а им СПГ? И ятак понимаю даже и не по ценам мировым....... Запретить по полной программе и пусть у Америки покупают..... А у нас должно быть так: Санкции?... Нет проблем.... ДОСВИЛОС ГОСПОДА!!!! Никакого СПГ!!!! Да и вообще ничего!!!!  СПГ что бы они зимой не замерзли и  ЛГБТ не отвалилось случайно....
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