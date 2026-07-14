«Абсурд»: Песков о решение ЕС ввести санкции против мессенджера МАКС

Галина

А скажите пожалуйста с какого перепугу нам санкции а им СПГ? И ятак понимаю даже и не по ценам мировым....... Запретить по полной программе и пусть у Америки покупают..... А у нас должно быть так: Санкции?... Нет проблем.... ДОСВИЛОС ГОСПОДА!!!! Никакого СПГ!!!! Да и вообще ничего!!!! СПГ что бы они зимой не замерзли и ЛГБТ не отвалилось случайно....