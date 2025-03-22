В Америке продают напоминающую свалку коллекцию из 43 раритетных Audi

В США 43 автомобиля Audi 1980-х и начала 1990-х продают за 30 млн рублей.Владелец автомобильной автостоянки, где машины доживают свой век и гниют на открытом воздухе, выставил на продажу коллекцию из 43 раритетных автомобилей Audi.