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В Америке продают напоминающую свалку коллекцию из 43 раритетных Audi

В Америке продают напоминающую свалку коллекцию из 43 раритетных Audi

В США 43 автомобиля Audi 1980-х и начала 1990-х продают за 30 млн рублей.Владелец автомобильной автостоянки, где машины доживают свой век и гниют на открытом воздухе, выставил на продажу коллекцию из 43 раритетных автомобилей Audi.

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