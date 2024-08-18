Гражданина Украины задержали в ЛНР за шпионаж

По мнению ФСБ, данные позволяли войскам киевского режима наносить ракетные удары.В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, которого подозревают в Как сообщили в республиканском управлении ФСБ, мужчина по собственной воле собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера.
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