Гражданина Украины задержали в ЛНР за шпионаж

По мнению ФСБ, данные позволяли войскам киевского режима наносить ракетные удары.В Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, которого подозревают в Как сообщили в республиканском управлении ФСБ, мужчина по собственной воле собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера.