В Москве дом не получил серьёзных повреждений при отражении атаки БПЛА

Один из домов на проспекте Вернадского в Москве, согласно предварительной информации, не получил серьёзных повреждений при отражении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 29 мая глава города Сергей Собянин.
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