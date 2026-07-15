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Татар-информ

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Безроднов рассказал о новых правилах трудоустройства ветеранов СВО

Безроднов рассказал о новых правилах трудоустройства ветеранов СВО

Руководитель Общественной приемной Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Евгений Безроднов принял участие в вебинаре «Защита трудовых прав работников малого и среднего бизнеса».

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