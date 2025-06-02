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Царьград

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"Мастер игры": угрозы саботажем, предательства и неожиданные решения. Кто покинул 3-й выпуск шоу

"Мастер игры": угрозы саботажем, предательства и неожиданные решения. Кто покинул 3-й выпуск шоу

Новый эпизод реалити-шоу "Мастер игры" разразился серией неожиданных поворотов: от разоблачения "тёмного" до шокирующего желания одного из участников покинуть проект.

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