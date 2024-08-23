ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Москву вернулся международный фестиваль-конкурс «Московская a cappella»

В Москву вернулся международный фестиваль-конкурс «Московская a cappella»

Фестиваль объединит почти 150 коллективов из разных стран мира В ходе фестиваля «Московская a cappella», который продлится в Москве до 1 сентября, состоятся выступления музыкальных коллективов из разных стран мира.

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