В Москву вернулся международный фестиваль-конкурс «Московская a cappella»

Фестиваль объединит почти 150 коллективов из разных стран мира В ходе фестиваля «Московская a cappella», который продлится в Москве до 1 сентября, состоятся выступления музыкальных коллективов из разных стран мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии