В подполье раскрыли личность вероятного кандидата на должность главкома ВСУ

Основатель полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) может стать новым главнокомандующим ВСУ в случае ухода Александра Сырского.
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