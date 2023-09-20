В Новосаратовке четырёхлетний малыш наелся нейролептиков

Мальчик в тяжёлом состоянии помещён в реанимацию. Во вторник на телефон службы «112» позвонила жительница деревни Новосаратовка и сообщила о том, что ребёнок, за которым она присматривала, выпил таблетки, после чего плачет и не открывает глаза.