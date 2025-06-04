«Беспрецедентный» 51 раз: искусственный интеллект дешевеет в 100 000 раз

Мэри Микер, венчурный капиталист, известная своими ежегодными отчётами о трендах в сети, опубликовала масштабное исследование «Тренды — Искусственный интеллект», подробно описывающее скорость развития и внедрения ИИ.
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