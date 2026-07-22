С каким упоением некоторые городские паблики постят один за другим пожар на складе в Краснодаре. Да, забрюлили видео.
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С каким упоением некоторые городские паблики постят один за другим пожар на складе в Краснодаре. Да, забрюлили видео.
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