Футболист Миранчук заявил, что благодарен украинскому игроку Малиновскому

Российский футболист Алексей Миранчук высказался о взаимоотношениях с бывшим партнером по итальянской "Аталанте" украинцем Русланом Малиновским, заявив, что очень благодарен ему, передает "Спорт-Экспресс".
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