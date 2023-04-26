Аллегри про 0:1: «В первом тайме «Юве» спал, но в целом провел хорошую игру. В матчах против «Интера» сложно бить по воротам»

Туринская команда потерпела поражение от «Интера» в полуфинале турнира (0:1, первый матч – 1:1). «В первом тайме мы спали, но в целом провели хорошую игру.
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