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Аллегри про 0:1: «В первом тайме «Юве» спал, но в целом провел хорошую игру. В матчах против «Интера» сложно бить по воротам»

Аллегри про 0:1: «В первом тайме «Юве» спал, но в целом провел хорошую игру. В матчах против «Интера» сложно бить по воротам»

Туринская команда потерпела поражение от «Интера» в полуфинале турнира (0:1, первый матч – 1:1).  «В первом тайме мы спали, но в целом провели хорошую игру.

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