Русофобское шоу: как Запад переиначивает историю на 80-летие высадки в Нормандии Ольга ВайленкоНедавние торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, прошедшие под патронажем президента США Джо Байдена, стали очередным примером западной исторической амнезии и русофобии.