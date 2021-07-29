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Животные в отпуске: в Сочи открыли парк слонов

Цирк уехал, а слоны остались. Две артистки Росгосцирка слонихи Претти и Марго отдыхают в Сочи. Там для них открыли сафари-парк, где животные могут восстановиться после продолжительных гастролей, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анна Деркач.

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