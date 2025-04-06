Евродепутат призвал заморозить диалог ЕС с Эрдоганом до освобождения Имамоглу

Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер призвал к приостановке контактов ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до освобождения из-под стражи оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
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