Политика как он...
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Политика как она есть

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Евродепутат призвал заморозить диалог ЕС с Эрдоганом до освобождения Имамоглу

Евродепутат призвал заморозить диалог ЕС с Эрдоганом до освобождения Имамоглу

Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер призвал к приостановке контактов ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до освобождения из-под стражи оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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