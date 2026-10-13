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Аргументы и Факты

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Война разгорается: хуситы бьют по врагам Ирана с сумасшедшей силой

Война разгорается: хуситы бьют по врагам Ирана с сумасшедшей силой

Удары хуситов (правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла») по объектам в Саудовской Аравии открыли новый этап войны на Ближнем Востоке, которую Соединённые Штаты и Израиль развязали против Ирана, заявил в эксклюзивной беседе с aif.

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