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Тарасова о танцах на ЧМ: «Канадцы опередили время, мне не могла присниться даже такая программа. Это уникальное, выдающееся произведение искусства»

Ранее на турнире в Монреале завершились соревнования по танцам на льду. Золото взял американский дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс, серебро у канадцев Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, бронза у итальянцев Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри.

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