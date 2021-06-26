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Съезд «Справедливой России – За правду»

Съезд «Справедливой России – За правду»

26 июня пройдет съезд «Справедливой России — За правду». Об этом рассказал сопредседатель партии Захар Прилепин.

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Алекс ZLOYBOY
Лица вроде бы приличные (не то, что в ер), идеи понятные и привлекательные... Надо присмотреться... Больше голосовать не за кого... Жирика - в палату № 6, папу ЗЮ, с почитателями меченого и сталина - на свалку, ер - на Багамы... Надо строить новую Россию...
саша дмитренко
только ЕР партия дела!

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