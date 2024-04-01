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Срочно! В сгоревшей гостинице на Кубани обнаружен пулемет: новые подробности сильнейшего пожара

Срочно! В сгоревшей гостинице на Кубани обнаружен пулемет: новые подробности сильнейшего пожара

SHOT сообщил, что база отдыха «Водолей» в Апшеронском районе выгорела вчера около 12 часов дня. Первопричиной пожара, который распространился на площади 520 квадратных метров, стало короткое замыкание в электросети.

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