Для выросших в СССР это слишком трудно: Угадайте всем известные с детства советские мультфильмы про Новый год

Даже те, у кого было правильное детство, точно не пройдут этот тест, не увязнув в нем до весны! фото: кадр из многосерийного мультфильма «Ну, погоди!» (1969-2006)Все эти мультфильмы вы абсолютно точно смотрели в советском детстве и почти все из них пересматриваете до сих пор с прежним пылом и скупым мужским обожанием.
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