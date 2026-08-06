Охрана труда: как управлять рисками, проводить инструктажи и расследовать происшествия

Кого назначить ответственным? Можно ли оформить специалиста по охране труда по ГПХ? Что изменится в этой сфере с 31 августа? Какие штрафы грозят работодателю? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале.
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