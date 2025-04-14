Новая волна снега и холода приближается к Новосибирску – Анна Лапчик

Новосибирцы привыкают к холоду после волны тепла, которая наблюдалась в регионе 11-13 апреля. В результате поступления на территорию Новосибирской области теплого воздуха с районов Казахстана максимальная температура в нашем регионе впервые повысилась до +20.
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