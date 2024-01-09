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"Известия": дефицит школьных учителей испытывают не менее 20 регионов РФ

"Известия": дефицит школьных учителей испытывают не менее 20 регионов РФ

Как минимум в 20 российских регионах школы испытывают дефицит учителей математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов, педагогов-психологов, а также иностранных языков.

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