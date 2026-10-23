Главу Нацбанка Украины могла писать на IQOS симпатичная руководительница департамента лицензирования, — по крайней мере, именно такой слух разошелся по украинским пабликам после обысков у Андрея Пышного, возглавляющего орган монетарной политики с 2022 года.