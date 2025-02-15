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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Стивенс не заинтересован в должности главного тренера Индианы в NCAA

Президент «Бостона» заявил, что не будет претендовать на должность главного тренера команды университета Индиана, которая станет вакантной в межсезонье в связи с решением Майка Вудсона покинуть пост.

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