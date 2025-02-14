В Твери сотрудники Госавтоинспекции и гимназисты провели акцию «Наши сердца в ваших руках!»

14 февраля, в День всех влюблённых, сотрудники Госавтоинспекции совместно с пятиклассниками тверской гимназии № 44 напомнили водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения и вручили печенье в виде сердечек, сделанное своими руками.