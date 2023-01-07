Украинская армия трижды обстреляла жилые кварталы Макеевки

Вооруженные формирования Украины в субботу три раза обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике, об этом 7 января сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Вооруженные формирования Украины в субботу три раза обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике, об этом 7 января сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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