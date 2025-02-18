На станции метро Китай-город хулиганы распылили перцовый баллончик в актера «Бременских музыкантов»

В центре Москвы хулиганы напали на 38-летнего российского актера кино Андрея Бузулевского. Неизвестные молодые люди насмехались над артистом в вагоне метро, а когда Бузулевский решил подойти и узнать в чём дело — ему в лицо распылили перцовый баллончик.