Швентек о том, что отыгралась с 0:1 по сетам в матче с Калининой: «Рада, что смогла переключиться на «боевой режим»

Ига Швентек прокомментировала победу над Ангелиной Калининой на турнире в Индиан-Уэллс. Полька во втором круге победила со счетом 5:7, 6:0, 6:1.

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