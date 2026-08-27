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ЦОД России хотят освободить от гигантских штрафов за утечки данных клиентов

ЦОД России хотят освободить от гигантских штрафов за утечки данных клиентов

За первое нарушение штраф может достигать 500 млн рублей В России предлагают чётче разделить ответственность за утечки персональной информации: дата-центры могут перестать отвечать за данные, к которым они фактически не имеют доступа.

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