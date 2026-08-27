ЦОД России хотят освободить от гигантских штрафов за утечки данных клиентов

За первое нарушение штраф может достигать 500 млн рублей В России предлагают чётче разделить ответственность за утечки персональной информации: дата-центры могут перестать отвечать за данные, к которым они фактически не имеют доступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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