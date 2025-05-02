Правительство Греции остановило волну повышения цен на морских маршрутах

Несмотря на то, что с 1 мая все суда прибрежного судоходства обязаны использовать более дорогое экологичное топливо, правительство Греции приняло решение сохранить цены на билеты на паромы без изменений в течение лета, сообщают местные СМИ.
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