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Тутберидзе рассказала, как ее тошнило от стертых в кровь ног Загитовой

Тутберидзе рассказала, как ее тошнило от стертых в кровь ног Загитовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что обладательница титула чемпиона во всех значимых турнирах, фигуристка Алина Загитова стирала ноги в кровь, готовясь к Олимпийским играм 2018 года.

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