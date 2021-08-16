Зачем нужны Беларуси зенитные системы большой дальности

Покупка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" укрепит обороноспособность Республики Беларусь и выведет Москву и Минск на новый уровень военно-технического сотрудничестваПокупка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» укрепит обороноспособность Республики Беларусь и выведет Москву и Минск на новый уровень военно-технического сотрудничества, считает военный обозреватель Александр Хроленко.