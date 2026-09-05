Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 загадок на логику: проверь, как работает твой мозг

15 загадок на логику: проверь, как работает твой мозг

Внимание: некоторые ответы покажутся неправильными. Но именно в этом и заключается подвох. Не доверяйте очевидному, перечитывайте условия и ищите логику там, где её не сразу видно.

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