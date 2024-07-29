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pisec

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Плохие парни до конца

Плохие парни до конца

Наши старые знакомые полицейские детективы из Майами Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) уже не то чтобы полицейские детективы - в участке они не сидят, задания не получают, - однако ходят с пушками и не бросают свои старые недобрые замашки.

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