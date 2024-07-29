Плохие парни до конца

Наши старые знакомые полицейские детективы из Майами Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) уже не то чтобы полицейские детективы - в участке они не сидят, задания не получают, - однако ходят с пушками и не бросают свои старые недобрые замашки.