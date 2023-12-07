ХАМАС: от бомбы к избирательной урне

Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Через интифаду к политическому триумфу В 1987 году вспыхнувшая интифада привела к трансформации занимавшейся просвещенческой деятельностью и социальным служением в секторе Газа Аль-Муджамма аль-Исламийи в военизированную группировку ХАМАС, начавшую свой путь к политическому восхождению, пиком которого стал 2006.
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