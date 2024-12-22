За год водоснабжение, водоотведение и сбор отходов в Омской области подорожали более чем на 20%. Статистики подвели итоги роста цен производителей промышленных товаров.
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За год водоснабжение, водоотведение и сбор отходов в Омской области подорожали более чем на 20%. Статистики подвели итоги роста цен производителей промышленных товаров.