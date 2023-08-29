Переговоры по гарантиям для Киева закончатся не раньше 2024 года — WSJ

Переговоры по предоставлению странами G7 гарантий безопасности Украине завершатся не ранее следующего года, пока в них участвуют только США и Великобритания, сообщила 29 августа газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на анонимные источники.
Переговоры по предоставлению странами G7 гарантий безопасности Украине завершатся не ранее следующего года, пока в них участвуют только США и Великобритания, сообщила 29 августа газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на анонимные источники.
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