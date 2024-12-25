Хочу поздравить брата Дмитрия Шевчука с днём рождения. 🎂🎂🎂 В жизни всякое возможно Между братом и сестрой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Хочу поздравить брата Дмитрия Шевчука с днём рождения. 🎂🎂🎂 В жизни всякое возможно Между братом и сестрой.